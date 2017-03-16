自由車》環台賽聚焦台灣 桃園站備受矚目

國際自由車環台賽創辦至今與桃園合作邁入第七年。（全國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣最大自由車賽事「2017年國際自行車環台賽-桃園站」將於3月28日舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，來自全球17個國家21支隊伍共計一千萬位菁英選手來台競輪。

桃園市站總長118.88公里，沿路繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，中途將有60公里的快速公路，讓衝刺型選手能盡情競速，同時也將經過桃園國際機場，選手在競輪的同時，還能一覽臺灣的國際客運樞紐之壯觀，藉由自由車賽事行銷桃園之美，帶領桃園騎向國際。

桃園站的特色是兼具衝刺和登山路線，其中在台三乙線、石門水庫、角板山設有3個登山點，最終選手從石門水庫入坡後進入角板山，車手將經歷最終五公里的「地獄陡坡」，將考驗車手的耐力和體力。

桃園近年來承辦多項國際運動，全力推廣體育賽事，包括高球裙襬搖搖賽、桃園在地職業隊Lamigo桃猿隊、SBL本季也首度進軍桃園、首屆超級盃桌球錦標賽，並從八十八年辦理首屆改制的全國運動會後，暌違二十年再次取得主辦權。