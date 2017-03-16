中職》伍鐸可能投開幕戰 中信先發土投4搶2

伍鐸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中職新球季即將開打，去年在總冠軍賽鎩羽而歸的中信兄弟，先發輪值已有規劃，5大先發除了確定的3洋投伍鐸、肯恩、艾迪頓，剩下2個位置將由鄭凱文、林煜清、鄭錡鴻、江忠城4人爭取。總教練史耐德並表示，25日開幕戰可能由伍鐸打頭陣，迎戰去年霸主富邦悍將。

中信去年投手防禦率高達6.12，僅優於桃猿的6.26，強化投手戰力是今年重點。投手教練銳威來台指導並觀察2個月後，對投手群信心十足，也特別點名爭取開季輪值的鄭錡鴻和林煜清。

銳威表示，整個春訓看來，鄭錡鴻是進步最多的投手，也對歐耀宗十分期待，今晚出戰桃猿的熱身賽就會安排兩人登板，持續觀察投球過程，「林煜清則是最努力的選手，他的變速球是我看過最好的，且永遠專注、充滿鬥志。」

銳威對日前簽下的洪宸宇也有深厚期望，「他很努力想回到場上，我希望能看到他有多努力，他今天也練了變速球，我很期待。」