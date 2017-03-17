委、多8強首勝爭奪 今日賽事預告與轉播

委內瑞拉在昨天遭美國逆轉後，今將與複賽戰績同為0勝1敗的多明尼加爭取首勝， 雙方都極力避免落入2連敗的絕境，分別推出沃奎茲和查辛先發，其中兩隊最受矚目的就是包提斯塔和歐多，兩人去年球季在場上因碰撞爆發衝突，歐多一氣之下怒灌包爺一拳，想不到冤家路窄今天又再度碰頭，而到目前為止兩人都有不錯的打擊表現，打擊率皆3成5以上並各有1支全壘打。

經典賽

10:00 委內瑞拉 VS. 多明尼加（ELEVEN、公視3台）

中職熱身賽

18:35 中信 VS. 富邦（緯來育樂）

18:35 桃猿 VS. 統一（緯來體育）

NBA

07:30 籃網 VS. 尼克（FOX體育）

10:30 魔術 VS. 勇士（緯來體育）

UBA

男子組

13:00 健行科大 VS. 北市大學（FOX體育2台、FOX體育3台）

14:45 高雄師大 VS. 輔仁大學（FOX體育2台、FOX體育3台）

16:30 台灣師大 VS. 國立體大（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:15 台中科大 VS. 義守大學（FOX體育2台、FOX體育3台）

女子組

10:00 世新大學 VS. 佛光大學（FOX體育2台、FOX體育3台）

11:30 北市大學 VS. 東南科大（FOX體育2台、FOX體育3台）

國中排球甲級聯賽

12:00起（FOX體育）