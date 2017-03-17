委、多8強首勝爭奪 今日賽事預告與轉播
2017/03/17 07:09
委內瑞拉在昨天遭美國逆轉後，今將與複賽戰績同為0勝1敗的多明尼加爭取首勝， 雙方都極力避免落入2連敗的絕境，分別推出沃奎茲和查辛先發，其中兩隊最受矚目的就是包提斯塔和歐多，兩人去年球季在場上因碰撞爆發衝突，歐多一氣之下怒灌包爺一拳，想不到冤家路窄今天又再度碰頭，而到目前為止兩人都有不錯的打擊表現，打擊率皆3成5以上並各有1支全壘打。
經典賽
10:00 委內瑞拉 VS. 多明尼加（ELEVEN、公視3台）
中職熱身賽
18:35 中信 VS. 富邦（緯來育樂）
18:35 桃猿 VS. 統一（緯來體育）
NBA
07:30 籃網 VS. 尼克（FOX體育）
10:30 魔術 VS. 勇士（緯來體育）
UBA
男子組
13:00 健行科大 VS. 北市大學（FOX體育2台、FOX體育3台）
14:45 高雄師大 VS. 輔仁大學（FOX體育2台、FOX體育3台）
16:30 台灣師大 VS. 國立體大（FOX體育2台、FOX體育3台）
18:15 台中科大 VS. 義守大學（FOX體育2台、FOX體育3台）
女子組
10:00 世新大學 VS. 佛光大學（FOX體育2台、FOX體育3台）
11:30 北市大學 VS. 東南科大（FOX體育2台、FOX體育3台）
國中排球甲級聯賽
12:00起（FOX體育）
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