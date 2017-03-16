SBL季後賽Live》周士淵狂飆4三分彈 裕隆領先台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 12 13 25 裕隆 19 22 41

第二節

次節開賽，裕隆連續飆進外線，打出一波10：0攻勢。周士淵手感持續加溫，再度飆進三分球，兩隊差距達雙位數，李恩強攻籃下要回分數，台啤狀況漸漸回穩，幾波進攻後，也將差距縮小，倒數階段，陳世念上籃放槍收場，但上半場打完，裕隆仍以41：25領先。

第一節

開賽，賀夫率先放進2分，蔣淯安、于煥亞上籃都遭賀夫賞鍋，開賽3分鐘後台啤才順利靠著李恩得分開張。周伯勳、周士淵輪流出手命中，兩隊首節多次戰成平手。呂政儒外線命中、賀夫霸氣扣籃，陳世念三分球，裕隆拉出一波8：0攻勢，要回領先。

倒數階段，黃聰翰籃下出手，賀夫試圖干擾，遭判妨礙中籃，台啤縮小差距，周士淵飆進壓哨三分球，第一節打完，裕隆19：12領先台啤。