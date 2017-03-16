中職》中信教練給信心 「鴻文就是我們終結者」

陳鴻文經典賽救援失敗，中信教練給信心。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕台灣隊在經典賽首輪3戰皆墨，慘遭淘汰，連2場吞敗投的終結者陳鴻文，已回母隊中信兄弟備戰新球季，預定明天在對富邦悍將的公辦熱身賽登板。

陳鴻文在台荷之戰滿壘時投出再見四壞保送，台灣隊以5：6飲恨，無緣8強，他投0.1局、失1分收下敗投；最後一場對韓國，陳鴻文又在延長賽第10局挨轟致命2分砲，最終台灣隊8：11落敗，下屆經典賽得從資格賽打起，他又以1局掉3分承擔敗仗。

經過慘烈戰役，陳鴻文免不了承受酸言酸語，但回到中信，他依然是教練團信賴的守護神，投手教練銳威說：「毫無疑問，他就是我們的終結者，我對他有100%的信心。」總教練史耐德也希望能協助陳鴻文重建自信。

由於陳鴻文之前大多時間在台灣隊集訓，銳威說：「春訓期間沒太多時間跟鴻文相處，很高興他回來了，目前看來狀況和感覺都不錯，明晚會讓他在熱身賽上場，期待他的表現。」

銳威表示，信心這東西不像鑰匙，丟了就可能找回來，但可透過平常持續練習去累積信心，逐漸接近完美，「我跟鴻文聊很多，每天跟他談，他現在感覺和信心都不錯。」

銳威還說，能在經典賽上場並有成功表現，本來就不是簡單的事，「我們會看他比賽中的小細節，幫他微調，開季前也會讓他投幾場比賽。」

史耐德很清楚陳鴻文和銳威的對話，他認為陳鴻文提出一些不錯的問題，朝正確方向行進，因此不會太擔心，相信會越來越好，並找適當時機讓他出賽，從成功中逐步建立信心。

「鴻文回來後練球很認真，他本身就是很好的投手，投球能力好，手臂也很強壯，現在就幫他一步步建立自信。」史耐德說，他們能做的就是告訴陳鴻文：「你的角色就是終結者，相信自己能力。」

史耐德也說，以陳鴻文這樣的角色，整年下來會有很多救援成功，必然也有救援失敗，這就是棒球。

銳威和史耐德場場經典賽都沒錯過，除了看到自家打者發揮得不錯，也藉此為中職新球季「情蒐」，觀察其他2隊參賽的中職選手。