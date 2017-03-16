中職》兄弟隊長不只恰恰智勝 鄭錡鴻也擔重任

鄭錡鴻擔任中信兄弟新任隊長。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟連3年在總冠軍賽失利，落居亞軍，今年請來外籍教練團領軍，盼能重回王位，總教練史耐德也選出3位隊長幫忙，除彭政閔、林智勝外，鄭錡鴻也扛起重任。

史耐德1月中旬來台後，很快就決定要選出3位隊長，分別帶領野手和投手，野手交給資深的彭政閔、林智勝，之後也敲定鄭錡鴻領導投手群。

史耐德說，這3人都很認真對待自己的職業生涯，工作態度很好，也受其他年輕球員敬重，因而指名他們協助選手。