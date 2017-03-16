SBL》戴維斯飆「雙十」 璞園大勝達欣挑戰奇蹟

「新台灣人」戴維斯攻下全場最高23分、11籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕陷入淘汰邊緣的璞園，今將士用命，打出此系列賽最精彩的一戰，「新台灣人」戴維斯攻下全場最高23分、11籃板，比下達欣洋將布拉18分，終場璞園81：67大勝達欣，但系列賽仍以1：3落後。

前三節雙方難分軒輊，璞園於終場前四分半鐘，拉出一波8：0的攻勢，將分差拉開到10分，奠定勝基，達欣也於最後2分半鐘將布拉換下場，雙方將於周六進行第五戰，但史上從未有一支球隊能從0勝3敗的劣勢下逆轉，璞園將挑戰奇蹟。

璞園此役用兵保守，幾乎僅用六個人打完全場，主帥麥班達解釋，球隊瀕臨淘汰，此役的主軸就是以快剋敵，所以上場都是鋒線球員，若讓布拉拿球打陣地戰，對我們很不力。

達欣一哥周儀翔遭到重兵看守，全場13投僅4中，攻下本季季後賽新低的11分，負責防守周儀翔的璞園「大鎖」林金榜透露，周儀翔的破壞力十足，但這場我們等於用三個人在守他，雖然表面上是一對一，但側邊的協防布下天羅地網。

周儀翔今只進帳11分，是季後賽新低。（記者王藝菘攝）