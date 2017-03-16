NBA》克服心律不整問題再上陣 波總：感謝艾德瑞吉

艾德瑞吉。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺明星球員艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）日前在對戰雷霆的比賽時，因輕微心律不整而被球團無限期停賽，所幸在檢查過後，確認艾德瑞及無大礙的情況下，休賽兩場後於今日回到場上。

總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示，艾德瑞吉在本季都在處理健康問題，只是沒有人知道，「他本來有可以治癒這個毛病的方法，但是他並沒有這麼做。今年對他來說有許多挑戰。艾德瑞吉做了很多困難的選擇。」

帕波維奇接著表示：「我們很開心他能夠歸隊，更重要的事情是，醫生認為他的狀態很好，我們並沒有將他推向危險或讓他處於危險的狀態，這是最重要的。」

艾德瑞吉在2007年菜鳥球季即被診斷患有沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群，是一種很常見的心律不整，他在2011-12年時也曾因病發缺陣。球團為了確認他的身體狀況，一度宣布艾德瑞吉無限期休兵。

稍早馬刺官方發出聲明，「我們很感激艾德瑞吉能重返球隊，所有人都對他處理問題的方式與專業的精神印象深刻。」

今日馬刺主場對上拓荒者，艾德瑞吉先發上陣，出賽32分鐘，繳出19分、7籃板的成績。