經典賽》新任體育署長明上任 組訓賽三合一有望？

台灣隊經典賽打出動人比賽，但賽事結果不如預期，也讓球迷心疼球員，盼國家隊做出改革。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽，台灣隊預賽3連敗，表現不如預期，行政院長林全今天在院會要求教育部檢討，2個月內提出報告，明天將上任的體育署長林德福有意為國家隊做出重大改革，首當其衝就是擬將國家隊組訓全權交給中職。

經典賽台灣隊組訓過程歷經棒協、中職惡鬥，雖然比賽打出運動家精神，但比賽抱憾退場，也讓國人抨擊制度不健全的問題，呼籲改革勢在必行。林全今於行政院會表示，要求教育部深切檢討，並於2個月內提出具體改革的報告，他也指出，林德福上任，能發揮所長整合棒協、中職兩大龍頭，為接下來的賽事做好準備。

由於里約奧運風波不斷，先是網球好手謝淑薇退賽，羽球球后戴資穎後因未著贊助商球鞋，點出協會財務不透明的問題，教育部今天糾正體育署，被外界視為為林德福上任鋪路。

林德福在2002年2月到2005年5月擔任體委會主委，促成中華職棒聯盟、台灣大聯盟合併成「中華職棒大聯盟」，對棒壇事務相當了解，日前他也發下豪語：「讓棒協與中華職棒大聯盟可以和諧合作，是我很重要的工作，我會處理雙方問題，給國人一個交代。」