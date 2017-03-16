MiLB》重返美職春訓 「不死鳥」郭泓志今首度登板（影音）

郭泓志今天小聯盟春訓首度登板。（取自Be Heroes臉書）

〔記者石毓琪／綜合報導〕35歲左投郭泓志和教士簽下小聯盟約，距離生涯首次美職春訓滿17年，今年重新出發，今天他在小聯盟春訓賽首度登板1局，最快球速來到91英里（約146公里）。

郭泓志歷經7次手術，一度返台打中職，今年重回美職春訓，披上17號戰袍，象徵重新開始。今天小聯盟春訓賽首度登板，經紀公司也於臉書張貼郭泓志的照片和影片，分享他在美職的點點滴滴，雖然郭泓志投球的是左手，不過他去年右肩也動刀，在結束投球後，雙肩都得冰敷。