國家隊組訓賽全交給中職？林德福︰我沒這樣說

台灣隊經典賽兵敗南韓，近期掀起一波檢討商浪。（記者陳志曲攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕經典賽台灣隊3連敗，拯救台灣棒球成為國家大事。今晚媒體傳出，新任體育署長林德福擬將國家隊「組、訓、賽」權利全權交給中華職棒，棒協只擔任對外報名參加及申請舉辦國際賽的角色。本報記者向林德福求證後，他澄清說︰「我沒有這樣講，也沒特別說一定要交給誰啦，兩邊（棒協、中職）還要經過協調。」

林德福表示，台灣隊這次打不好，大家都知道沒有組成最強台灣隊有關，他有信心，一定會協調好兩邊，未來一定會組成最強台灣隊參賽。林德福說，上任前，已經拜會中職會長吳志揚和棒協理事長廖正井。

林德福明天上午10點將參加教育部體育署署長交接典禮，之後走馬上任擔任新體育署長。行政院院長林全今天在院會指示，要救台灣棒球，請教育部切實檢討，並於兩個月內提出具體改革的做法與策略，避免類似情事再次發生。林德福表示，他有信心做得到，「時間還可以更快。」他說。