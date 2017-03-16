滑冰》青年最終戰！ 曹志禕完成3周半跳畫下完美句點
2017/03/16 20:53
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽，台灣選手曹志禕在男單長曲項目演出。（記者廖振輝攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕台灣好手曹志禕今在2017年世界青年花式滑冰錦標賽，在男子長曲拿到118.72分，加上昨日短曲的63.17，以181.89結束自己最後一次的青少年比賽，同時也是他正式比賽的新高分。
曹志禕說：「我終於能在比賽中做好3周半跳，畢竟這個動作我練了好久，也摔得很慘，這次算是完美落地，所以我才會非常的激動。」
曹志禕接下來將前往芬蘭參加世錦賽，若能擠進前24名將獲得2018平昌冬季奧運的參賽權，他說：「我只會想著該如何把自己的表現做到最好，能不能前24名並非自己能掌握的，但若能將這次比賽兩天的好表現結合起來，應該會有機會。」
另外，明日台灣女將林仁語預計在下午4點54分在短曲項目出賽。
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽，台灣選手曹志禕在男單長曲項目演出。（記者廖振輝攝）
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽，台灣選手曹志禕在男單長曲項目演出。（記者廖振輝攝）
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽，台灣選手曹志禕在男單長曲項目演出。（記者廖振輝攝）
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