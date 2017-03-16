棒協證實！讓出經典賽、12強、奧運主導權

棒協秘書長林宗成今晚證實，經與體育署協商，決定讓出經典賽、12強、奧運的賽事主導權。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在經典賽苦吞三連敗，棒壇改革勢在必行，傳聞新任體育署長林德福研擬將棒球國家隊的組、訓、賽權利全數交給中職聯盟，棒協秘書長林宗成今晚證實，經與體育署協商，決定讓出經典賽、12強、奧運的賽事主導權。

據《蘋果》即時新聞報導，林宗成今晚受訪表示，經過這兩天與體育署協商多次，同意讓出部分賽事主導權，包括世界棒球經典賽、世界12強棒球賽，另外如果奧運有棒球項目，也願意讓出奧運的部分。

林德福明天將正式就任體育署長，據《蘋果》報導，他將在明天上午正式宣布，將一級賽事組訓賽業務全部將交給中職。

不過關於將國家隊「組、訓、賽」權利全權交給中華職棒的傳聞，林德福今晚接受本報訪問則相對低調，強調「沒特別說一定要給誰」，還有待棒協和中職方面協商。