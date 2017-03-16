高爾夫》點燃台巡賽戰火 台日友好盃週末開打

仰德台日友好盃高球賽週末登場，雙方隊長謝敏男（左）和海老原清治，排出第1回合四球賽的對戰組合。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕2017仰德台日友盃高球賽將於本週六起，在林口球場進行兩天隊際對抗，為今年台巡賽揭開序幕。

連續第3年舉辦的仰德台日友好盃，邀集台、日長春名將各16位，加上4名業餘青少年選手參與，今年最特別是業餘選手中各有1名女選手，分別是台灣隊的俞涵軒和日本隊松原由美。

週六第1回合將進行「四人四球比桿賽」（Four Ball），週日第二回合進行「較佳球位比桿賽」（Scramble）。台、日雙方皆派出兩人1組，共8組職業選手及2組業餘選手，進行對抗，每組獲勝的一方得積分1分，平手各得0.5分，雙方依獲得總積分決定勝負。

先拿下積分總10.5分的一方將贏得今年仰德台日友好盃和勝方獎金360萬元，落敗的一方可獲240萬元。

兩隊依慣例各自提撥獎金的10%，加上許金德紀念基金會提供的60萬元共120萬元，做為台灣、日本培養業餘選手進軍2020東京奧運的培訓基金，讓這場對抗賽更具傳承的意義。

大會會長許育瑞今晚在歡迎晚宴上表示，很高興連續第3年邀請台、日兩國最有名的長春名將參與盛會，前兩年比賽過程精采，也獲得兩國企業界大力支持，透過這場比賽增進台、日雙方多方面的交流。

這場比賽前兩年交手都是日本隊取勝，不過，去年第2回合的「較佳球位比桿賽」台灣隊曾逆轉勝過日本隊，拉近雙方的差距，今年台灣好手們希望能首度留下冠軍盃。隊長謝敏男強調，日本隊出賽的選手很強，但台灣隊也很不錯，今年大家一起再加油，跟日本隊拚一下。

仰德台日友好盃高球賽大會會長許育瑞，歡迎雙方名將再度參與盛會，深化台日交流。（記者趙新天攝）

仰德台日友好盃高球賽週末登場，大會會長許育瑞（中）在歡迎晚宴上，與台灣隊長謝敏男（左）、日本隊長海老原清治合影。（記者趙新天攝）

仰德台日友好盃高球賽第一回合對戰組合

陳志忠／呂文德 ＶＳ 田村尚之／米山剛

林吉祥／鍾春興 ＶＳ 水卷善典／鈴木亨

謝玉樹／謝錦昇 ＶＳ 飯合肇／尾崎直道

張宏達／周宏男 ＶＳ 秋葉真一／清水洋一

沈忠賢／林根基 ＶＳ 崎山武志／久保勝美

陳榮興／翁永田 ＶＳ 富永浩／井戶木鴻樹

陳志明／汪德昌 ＶＳ 高見和宏／室田淳

謝敏男／盧建順 ＶＳ 海老原清治／倉本昌弘

王偉軒／俞涵軒 ＶＳ 久常涼／松原由美

陳裔東／蔡雨達 ＶＳ 岩田大河／今野大喜

（林口球場）