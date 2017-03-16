棒協原則同意 一級賽事組、訓、賽交給中職
2017/03/16 22:01
〔記者吳清正／台北報導〕棒協秘書長林宗成今天證實，棒協原則上同意將一級國際賽事的組隊、訓練和賽務交由中職負責，細節部分近日將再和體育署協調。
林宗成表示，體育署近日來多次和棒協進行協商，棒協同意讓出部分賽事的主導權，包括經典賽、世界12強棒球賽和奧運這3個一級國際賽事，今後組、訓、賽由中職全權負責。
林宗成表示，基於促成國內棒球界和諧的考量，棒協願意釋出這三項賽事的主導權，不過，棒協仍是與國際棒總等單位聯絡的窗口，包括報名參賽、爭取主辦比賽仍由棒協負責，這是不會變的。
棒協秘書長林宗成（右）。（資料照，記者林正堃攝）
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