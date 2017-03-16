MLB》上季先發亮眼 賽揚波瑟羅主投開幕戰
2017/03/16 22:33
波瑟羅拿下2016賽揚獎。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）宣布開幕戰投手將由波瑟羅（Rick Porcello）擔任，屆時他的對手是海盜隊的柯爾（Gerrit Cole），兩人將在台灣時間4月4日對決，這個決定普萊斯（David Price）和塞爾（Chris Sale）都非常認同。
波瑟羅去年球季先發33場投223局，拿下22勝4敗防禦率3.15的亮眼成績，另外還送出189次三振，表現優異也讓他擊敗「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）奪下2016美聯賽揚獎。
由於普萊斯開季將在傷兵名單中度過，塞爾將會在第二場比賽中先發，至於輪值中剩餘的3空缺，法瑞爾表示他還沒決定，可能出線的人選有羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、波梅蘭茲（Drew Pomeranz）和蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）。
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