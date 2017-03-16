滑冰》華裔美籍周知方奪男子單人金牌 （小鮮肉圖集）
2017/03/16 22:50
華裔美籍周知方奪男子單人金牌。（記者廖振輝攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕在台北小巨蛋進行的2017年世界青年花式滑冰錦標賽，今日男子長曲畫下句點，同時也誕生出此賽事的首面金牌，由華裔美籍周知方奪金，我國好手曹志禕則以第18名作收。
從5歲開始接觸滑冰，10歲更展現傲人天賦的周知方，昨日在短曲項目，僅拿到78.87分，排名第5，他今日在長曲項目表現十分精湛，奪到179.24分，高居所有人之最，更以總分258.11分，逆轉所有群雄，強勢奪金，他下個目標就是獲得2018平昌冬季奧運的參賽資格。
原先在短曲項目取得領先的俄羅斯帥哥阿利耶夫，今日在長曲項目壓軸登場，可惜發生滑倒憾事，僅拿到163.83分，名列第3，最終總分以247.31分，屈居銀牌，銅牌由俄羅斯薩馬林獲得，他拿下245.53分。
明日將在小巨蛋進行第三日賽事，女子組短曲在早上11點率先登場，台灣17歲小將林仁語預計下午4點54分出賽；晚間7點則將進行雙人長曲賽事。
華裔美籍周知方奪男子單人金牌。（記者廖振輝攝）
華裔美籍周知方奪男子單人金牌。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫在長曲中一摔，摔掉了冠軍。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫在長曲中一摔，摔掉了冠軍。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫在長曲中一摔，摔掉了冠軍。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫在長曲中一摔，摔掉了冠軍。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫。（記者廖振輝攝）
男單亞軍俄羅斯選手阿利耶夫。（記者廖振輝攝）
男單季軍俄羅斯選手薩馬林。（記者廖振輝攝）
男單季軍俄羅斯選手薩馬林。（記者廖振輝攝）
男單季軍俄羅斯選手薩馬林。（記者廖振輝攝）
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