中職》棒協願意讓出主導權 桃猿領隊回應了

Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年中職和棒協為了爭奪經典賽組、訓、賽權利，鬧得沸沸揚揚，最終Lamigo桃猿決定不支援教練、球員、後勤人員參加經典賽，中職聯盟也退出相關後勤支援協助，當時桃猿領隊劉玠廷明確表示，未來只參加由中職聯盟所主導的國際賽事。

今天稍早棒協秘書長林宗成說：「體育署近日來多次和棒協進行協商，棒協同意讓出部分賽事的主導權，包括經典賽、世界12強棒球賽和奧運這3個一級國際賽事，今後組、訓、賽由中職全權負責。」

稍晚，劉玠廷表示，以職業球員為主體的國際賽事，本應由職業聯盟全權主導，沒有所謂「把權利讓不讓出來」的問題，今天突然發出這樣的訊息（意指棒協讓出一級國際賽事組、訓、賽權利），相關執行面仍不完整，他必須要等到資訊更明確才能做進一步回應。

至於中職聯盟方面，由於聯盟高層並未接電話，目前無法得知中職將如何應對。