有人要他為假球負責 陽岱鋼：我沒對不起棒球

旅日棒球好手陽岱鋼在臉書PO文表示，棒球讓他有不同視野，但也承受了預期外的責任。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕旅日棒球好手陽岱鋼在臉書PO文表示，棒球讓他有不同視野，但也承受了預期外的責任，許多親戚希望他借錢、幫忙還債，還有人質疑他捐款太少，甚至要他為假球負責。但陽岱鋼堅定地說，棒球改變了他的人生，他不會對不起棒球。

陽岱鋼16日深夜在臉書PO文抒發心情，他表示，棒球讓他看見不同的視野，也承受預期外的責任；讓他迎接不一樣的生活，也吸引不少慕名來借錢的親戚朋友。

陽岱鋼說，以前說到台灣棒球，大家都知道陽氏家族，但在少數人經不起誘惑後，家族沾上了污點，他與那些人慢慢沒有往來；但這些年，卻偶爾出現要他負責的聲音，他不知道自己做錯什麼，但只是忍耐，忍著爬上一軍，忍著站上先發，忍著在國外賺了錢再回台灣做公益，「除了這樣，我不知道能做什麼。」

陽岱鋼說，近年他有了知名度，但不曾改變，不過周遭變了，包括借錢、幫忙還債的要求、質疑捐款太少、無中生有、甚至要他為假球負責的言論，這些年已經沒有感覺了。

陽岱鋼感性地表示，想要怎麼樣的生活，要靠自己努力，「我手裡的這顆棒球，改變了我的人生，所以我不會對不起它。」