NBA Live》林書豪6分4助攻 籃網上半場落後尼克

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 籃網 28 26 54 尼克 33 28 61

投籃 三分 罰球 籃板 助攻 失誤 得分 林書豪 2-9 0-5 2-2 2 4 0 6

第二節

歐昆恩（Kyle O'Quinn）次節開局頻頻在禁區得分，羅斯也延續上節火熱手感，尼克一度將差距拉開至雙位數。

籃網在林書豪的穿針引線下逐漸追回失分，而安東尼在最後17秒跳投得手，尼克上半場以61：54領先籃網。林書豪半場繳出6分、2籃板和4助攻。

第一節

林書豪首節開局連拿4分，率隊打出一波6：2攻勢，不過尼克在李伊（Courtney Lee）的連續得分和安東尼（Carmelo Anthony）5罰俱中下，超前比數，羅斯 （Derrick Rose）也連拿4分，將分數擴大到17：12。

籃網暫停過後，攻勢再起，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）連拿4分，而中鋒羅培茲（Brook Lopez）接獲林書豪傳球上籃得分，籃網又要回領先。

羅斯第一節拿下8分，安東尼也有7分，尼克以33：28領先。林書豪首節繳出4分、2籃板和1助攻。