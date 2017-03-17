NBA Live》林書豪6分4助攻 籃網上半場落後尼克
2017/03/17 08:52
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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籃網
|28
|26
|54
|
尼克
|33
|28
|61
|
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投籃
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三分
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罰球
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籃板
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助攻
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失誤
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得分
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林書豪
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2-9
|0-5
|2-2
|2
|4
|0
|6
第二節
歐昆恩（Kyle O'Quinn）次節開局頻頻在禁區得分，羅斯也延續上節火熱手感，尼克一度將差距拉開至雙位數。
籃網在林書豪的穿針引線下逐漸追回失分，而安東尼在最後17秒跳投得手，尼克上半場以61：54領先籃網。林書豪半場繳出6分、2籃板和4助攻。
第一節
林書豪首節開局連拿4分，率隊打出一波6：2攻勢，不過尼克在李伊（Courtney Lee）的連續得分和安東尼（Carmelo Anthony）5罰俱中下，超前比數，羅斯 （Derrick Rose）也連拿4分，將分數擴大到17：12。
籃網暫停過後，攻勢再起，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）連拿4分，而中鋒羅培茲（Brook Lopez）接獲林書豪傳球上籃得分，籃網又要回領先。
羅斯第一節拿下8分，安東尼也有7分，尼克以33：28領先。林書豪首節繳出4分、2籃板和1助攻。
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