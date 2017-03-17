NBA》公牛季後賽告急 魏德本季例行賽報銷

魏德右手肘骨折，本季例行賽將不會上場。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕力拚季後賽席位的公牛今傳出噩耗，陣中球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）因右手骨折，本季例行賽將無法上場。

魏德昨天與灰熊一役中，與藍道夫（Zach Randolph）爭搶籃板弄傷右手肘，今天接受MRI檢查發現，右手肘出現輕微骨折和扭傷的情況，預計將休養2週。「這不是最糟糕的情況。」魏德表示，所幸自己不用動手術，如果球隊打進季後賽，他很有機會可以上場，但一切都要等醫生評估後才能做決定，現在能做的就是好好養傷。

魏德本季轉戰公牛，場均繳出18.6分、4.5籃板、3.9助攻，公牛目前以32勝36負，暫居東部第10，與第8名的活塞只有1場勝差，缺了一名大將的公牛季後賽之路將雪上加霜。