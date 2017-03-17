MLB》費南德茲船難意外 警方公布調查報告

費南德茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費南德茲（Jose Fernandez）船難調查報告出爐，結論指向這位馬林魚王牌在酒醉、吸毒（古柯鹼）情況下擔任駕駛，並高速撞上堤防，導致2名友人喪生，如果費南德茲沒有身亡，他可能會被控多項罪名，包括非預謀殺人罪。

據《邁阿密先驅報》報導，費南德茲的遺體損傷跟船的中央控制台損害吻合，並在方向盤發現他的DNA，因而做出結論，報告也顯示當時駕駛速度超過65英里，已達船隻的最高速。

「費南德茲在精神狀況不佳的情況下操作船隻，在夜晚失控超速撞上已知的危險海域。」報告如此總結。

這份報告也打臉費南德茲律師長期堅稱未駕駛的論點，該名律師表示，一名跟費南德茲通話的見證人，曾聽到他吼叫某人駛離岸邊，但調查人員調閱通話紀錄發現，該名見證人是名叫做培瑞茲（Yuri Perez）的夜店經理，他是在意外發生前12分鐘打電話的，當時船還在邁阿密河。

調查結果顯示費南德茲是駕駛。（取自邁阿密先驅報）