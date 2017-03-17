MLB》春訓無失分破功 李振昌砸鍋吞敗投
2017/03/17 08:52
李振昌吞下春訓首敗。（法新社）
〔記者張浩群／綜合報導〕前5場3.1局無失分的台灣投手李振昌，今天在洛磯與天使之戰中上場關門吞下救援失敗，挨3安失4分，3分為責失分，防禦率從0上升至6.23，洛磯最後以7：8敗給天使，李振昌也吞下春訓首敗。
李振昌在9局上登板救援，當時球隊以5：4領先，他一上場就投出觸身球，而在牽制一壘跑者時發生失誤，讓跑者進佔二壘，面對方塔納（Nolan Fontana）被擊出帶有追平分的二壘安打，雖然隨後回穩用三振解決了馬泰（Jefry Marte），並讓羅賓森（Shane Robinson）擊出右外野飛球接殺，但卻被拉馬瑞（Ryan LaMarre）和培瑞茲（Carlos Perez）接連擊出二壘安打和三壘安打，單局掉4分。
李振昌此役投1局總計用了28球，17顆好球，被敲出3支安打失4分，3分為自責分，另有保送和三振各1，防禦率上升至6.23。
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