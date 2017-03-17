NBA》魏德談骨折 「有季後賽且醫生准許就復出」
2017/03/17 09:14
〔體育中心／綜合報導〕公牛明星後衛魏德（Dwyane Wade）因手肘扭傷與輕微骨折，今早由球隊宣布缺席本季剩餘的14場例行賽。據公牛隨隊記者表示，如果球隊有打進季後賽，傷勢恢復得到醫生准許，魏德就可能會復出。
談到手肘傷勢時，魏德表示：「受傷感覺很糟，我不想碰到這種事，但仍得接受現實。為了適應公牛隊，我花了很多時間，所幸表現還符合自己的期待。」
公牛目前戰績32勝36敗，東部排名第10，魏德認為要打進季後賽不容易，但巴特勒（Jimmy Butler）有足夠的能力率領球隊擠身前8名。
魏德。（資料照，歐新社）
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