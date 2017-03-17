NBA》美媒預測年度MVP 哈登第1、前3名無勇士
2017/03/17 10:21
〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，《華盛頓郵報》對106位媒體記者進行年度MVP模擬投票調查，結果火箭後衛哈登（James Harden）排名榜首，雷霆後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）排第2名，馬刺小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）排第3名。目前聯盟戰績第1的勇士，兩大招牌球星只排在第7名與第8名。
為了避免爭議，模擬投票的106位媒體記者，無人擁有年度MVP投票資格。調查結果出爐，哈登得到53張第1名選票，積分910分；魏少得到28張第1名選票，積分768分，但有1張票完全沒選他，雷納德得到658分位居第3名，詹姆斯（LeBron James）得到600分緊追在後。
除了前4名之外，第5名到第10名的積分不到100分，依序分別是塞爾提克後衛I.湯馬斯（Isaiah Thomas）、巫師後衛沃爾（John Wall）、勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）、公鹿前鋒亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
前幾天，柯瑞被問到誰將贏得MVP時，選擇把票投給哈登而非魏少，理由是火箭戰績比雷霆好；聯盟今年對各隊總管的問卷調查，哈登的得票數仍勝過魏少。
哈登（左）被看好擊敗魏斯布魯克（右）贏得年度MVP大獎。（資料照，法新社）
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