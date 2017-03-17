NBA》豪神再臨紐約 15分8助攻率隊輕取尼克

林書豪今天攻下15分8助攻。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕林書豪今天再度返回「林來瘋」的起點，在熟悉的紐約麥迪遜花園廣場，單場繳出15分8助攻，再加上籃網下半場三分火力甦醒，飆進8記三分彈，率領籃網終場以121：110擊敗尼克。

羅斯（Derrick Rose）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）上半場輪流發威，分別攻下14分和11分，幫助尼克半場取得61：54領先。籃網第三節在林書豪的引導下展開反攻，全隊單節轟進5顆三分彈，而林書豪包辦其中2顆，單節傳出5次助攻，並完成一記三分打，羅培茲（Brook Lopez）該節則攻下11分，單節灌進38分，籃網第三節以92：87超前。尼克末節企圖反攻，但投籃命中率嚴重下滑，籃網終場以121：110擊敗尼克。

羅培茲攻下全場最高的24分，另有6籃板3助攻，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）有20分10助攻，林書豪則繳出15分、8助攻、4籃板和2抄截的全能數據。尼克以歐昆恩的23分最佳，羅斯貢獻次高的22分，安東尼有17分、6籃板、5助攻的表現。

羅培茲攻下全場最高的24分。（美聯社）