經典賽》專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國

中田翔（右）是日本最多轟打者之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽進行至今，向來投優於打的日本隊，雖然只有1名大聯盟短槍青木宣親，卻展現前所未見的長程砲火，6戰累積10發全壘打，不僅暫時與義大利並列最多，更追平2006年8戰10轟的最高紀錄，也難怪監督小久保會說全壘打產量超乎他的預期。

日本隊最多轟的是中田翔、筒香嘉智各3發全壘打；山田哲人2轟；小林誠司、松田宣浩各1轟，光是這5人就貢獻多達34分打點，除了松田的攻擊指數是0.981外，其他4人都突破1，相當可怕。

義大利與日本隊並列最多轟，但是只花4戰就達成，平均每戰可敲2.5轟，16國之冠，堪稱目前為止火力最兇猛的球隊，其中小熊3A打者安崔歐里（John Andreoli）4戰3轟是全隊最多，可惜義大利在D組加賽不敵委內瑞拉，首輪就淘汰。

各國全壘打產量：

義大利 10轟（4戰）

日本 10轟（6戰）

荷蘭 9轟（6戰）

波多黎各 8轟（4戰）

多明尼加 6轟（4戰）

澳洲 4轟（3戰）

墨西哥 4轟（3戰）

美國 4轟（4戰）

委內瑞拉 4轟（5戰）

古巴 4轟（6戰）

以色列 3轟（6戰）

台灣 2轟（3戰）

哥倫比亞 1轟（3戰）

南韓 1轟（3戰）

加拿大 0轟（3戰）

中國 0轟（3戰）