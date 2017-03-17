NBA》魏少飆第34次大三元 雷霆奪4連勝

魏斯布魯克。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今作客挑戰暴龍，「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下本季第34次大三元，連續四場大三元，率領雷霆以123：102擊敗暴龍，取得4連勝。

魏斯布魯克今拿下本季第34次大三元，生涯累積71次，距離史上單季最多次大三元為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所寫下的單季41次，只差7場，目前雷霆例行賽還有14場，魏斯布魯克仍有機會打破紀錄。

此役，魏斯布魯克攻下24分16助攻10籃板，隊友歐拉狄波（Victor Oladipo）也有23分進帳，暴龍的部分，則以一哥德羅森（DeMar DeRozan）的22分最高。