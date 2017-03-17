經典賽》最好球員打太少 教士總教練不開心

教士總教練格林。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟球隊將最好球員送去打經典賽，難免擔心有受傷風險，但是教士隊總教練格林（Andy Green）卻不滿自家球員上場時間太少，可能影響調整進度。

教士隊內野手索拉提（Yangervis Solarte）效力委內瑞拉，至今僅出賽3場，代打1次、代跑2次。格林表示，「我對經典賽唯一沮喪的部分，就是你送出你最好的球員，結果他們只拿來代跑。」

格林表示，索拉提熱愛國家，也想在自家教士球場的主場球迷前打球，這是個很棒的機會，「他在我們球隊可能打三四五棒，結果10天來只獲得1個打數，這完全不是你想在春訓期間看到球員被這樣利用。」

索拉提唯一的貢獻就是代跑，幫助委內瑞拉跑回2分，格林尊重委國教頭維茲奎爾（Omar Vizquel）的決定，但也表達他的不滿，「你讓一個過去腿筋有狀況的球員代跑，這是個相當有趣的調度。」

格林指出，索拉提會待到國家隊比賽結束為止，一旦他回到球隊，必須要趕快進入狀況。索拉提去年球季出賽109場，貢獻15轟71打點，打擊率0.286。