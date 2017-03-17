新任署長林德福正式上任 接招棒球組訓燙手山芋
2017/03/17 11:25
新任體育署長林德福（右三）今天上任。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕新任體育署長林德福今天正式上任，今天早上10點體育署舉行代理署長與新任署長交接典禮，體育大樓內各單項協會理事長、奧會主席林鴻道、體總會長張朝國都到場恭賀署長上任，因近日經典賽組訓話題，也吸引大批媒體採訪，林德福面對電子、平面媒體侃侃而談，他承諾目標是組「最強國家隊。」
面對媒體接連詢問棒球組訓問題，林德福表示，目前共識是把組訓交給中華職棒，球員大多來自中職，至於教練人選，是否尋求外籍教練或中職球隊教練，他表示，都不排除，都有可能性。
如何遴選國家隊教練，林德福表示，尚待討論，他認為要找出一位最強國家隊總教練，必須找一位常設國家隊教練，不要只是擔任一次，要採任期制，任期內可能有幾個賽事，要由總教練策畫，有充裕時間去觀察球員，體育署跟中職則全力配合總教練。
新任體育署長林德福今天上任。（記者卓佳萍攝）
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