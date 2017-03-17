網球》扳倒現任世界球后 詹詠然重返印地安泉女雙決賽

詹詠然（左）與辛吉絲挺進決賽。（取自詹詠然臉書）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國印地安泉網賽女雙激戰，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis） 合作漸入佳境，第6種子「辛然配」3連勝挺進4強後，今日又挾7：6（9：7）、7：5力退頭號種子的現世界球后美國瑪泰珂（Bethanie Mattek-Sands ）與捷克名將莎法洛娃（Lucie Safarova）， 這也是「辛然配」搭檔3站以來首闖決賽。

「剩下最後一場球了，繼續努力！」詹詠然感謝名人堂球星辛吉絲的協助，讓她能睽違10年重返印地安泉決賽，同時回報2015年澳網大滿貫爭后失利之仇。前年大詹與中國鄭潔組軍，澳網女雙決賽就遭瑪泰珂／莎法洛娃大逆轉，如今快意復仇，足讓大詹信心大振。

準決賽雙方人馬開賽互破，一路拉鋸進入搶7，「辛然配」展現鬥志與韌性，化解對方盤末點搶下首盤。次盤戰況依舊激烈，「辛然配」從3：0被對手咬成4：4，所幸第10、11局她們聯手躲過3個盤末點，順勢在第11局第4度破發，最終驚險直落2贏得決賽門票。