NBA》約基奇單季5次大三元 31年來中鋒第1人

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天以129：114大勝快艇，其中金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）上場30分鐘，得到17分、14籃板、11助攻，達成本季第5次大三元，也追平中鋒球員單季5次大三元的歷史紀錄。

約基奇本季表現出色，截至今天賽前，平均上場27.1分鐘裡，能得到16.1分、9.4籃板、4.6助攻、0.8抄截、0.8火鍋，成為金塊不可或缺的禁區主力。

1993-94年，馬刺中鋒羅賓森曾單季繳出5次大三元，約基奇在今天追平這項高掛23年的紀錄。

約基奇。（美聯社）

羅賓森。（取自網路）

羅賓森1993-94年大三元列表

1993年 11月 10日 對手：灰狼 43分、11籃板、10火鍋

1993年 12月 04日 對手：魔術 23分、11籃板、10助攻

1994年 01月 12日 對手：灰狼 27分、12籃板、10助攻

1994年 02月 09日 對手：子彈 31分、14籃板、10助攻

1994年 02月 18日 對手：活塞 34分、10籃板、10助攻、10火鍋 （大四喜）

約基奇2017年大三元列表

2017年 02月 04日 對手：公鹿 20分、12籃板、11助攻

2017年 02月 13日 對手：勇士 17分、21籃板、12助攻

2017年 03月 01日 對手：公牛 19分、16籃板、10助攻

2017年 03月 02日 對手：公鹿 13分、14籃板、10助攻

2017年 03月 17日 對手：快艇 17分、14籃板、11助攻