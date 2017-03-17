LPGA》龔怡萍低於標準桿3桿 並列46名

美國名將路易絲今天火力全開。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA巡迴賽今天在亞歷桑納州鳳凰城，舉行今年球季在美國本土第1戰，Bank of Hope創建者盃高球賽，台灣女將首日以龔怡萍成績較佳，她打出69桿暫時並列46名。

這場比賽是今年LPGA賽季首次回到美國本土舉行，各國女將將有連續3週激戰，包括3月底的女子大賽ANA Inspiration高球賽。

今天第1回合龔怡萍打下了6個博蒂，但也有3個柏忌，69桿完賽，排名並列46在中段班。曾雅妮、李旻和程思嘉都以71桿作收，並列88名。徐薇淩花了74桿，錢珮芸75桿。

曾雅妮今天從後9洞出發，前4洞抓下1鷹2鳥，狀況不錯，可惜隨即吞下兩個柏忌。回到前9洞，她在第2洞挨了雙柏忌，一整天起伏，靠著最後一洞的博蒂才繳出紅字成績。

美國名將路易絲今天火力全開，打了7個博蒂，還在第9洞打進老鷹，原本以低於標準桿9桿單獨領先，可惜最後1洞吞了柏忌，以64桿打完，和南韓田仁智、泰國艾莉雅、美國柏奈特、張綺佳等人並列領先。包括魏聖美在內的另外5名選手同以65桿緊追在後，並列第6。

泰國艾莉雅並列領先。（法新社）