MLB》林子偉敲致勝安 熱身賽打擊率飆破4成（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群／綜合報導〕效力紅襪的旅美小將林子偉今天在7局上替補鎮守二壘，8局下敲出致勝安打，幫助球隊以4：3擊敗海盜，林子偉春訓打擊手感火燙，打擊率高達4成29。

紅襪今由新同學賽揚強投塞爾（Chris Sale）先發，主投4局被敲7支安打失3分，球隊在8局前追到2：3落後。林子偉在7局上替補守二壘，下個半局首打席敲出內野滾地球刺殺。

紅襪在8局下展開反攻，2人出局後連續出現3支安打，包括1支三壘安打，追平比數，林子偉在二三壘有人的情況下擊出二壘方向的內野安打，打回致勝分，紅襪終場就以4：3險勝海盜。

林子偉總計在熱身賽出賽7場，7打數擊出3支安打、3打點，打擊率升至4成29。