MLB》林子偉敲致勝安 熱身賽打擊率飆破4成（影音）

〔記者張浩群/綜合報導〕效力紅襪的旅美小將林子偉今天在7局上替補鎮守二壘,8局下敲出致勝安打,幫助球隊以4:3擊敗海盜,林子偉春訓打擊手感火燙,打擊率高達4成29。

紅襪今由新同學賽揚強投塞爾(Chris Sale)先發,主投4局被敲7支安打失3分,球隊在8局前追到2:3落後。林子偉在7局上替補守二壘,下個半局首打席敲出內野滾地球刺殺。

紅襪在8局下展開反攻,2人出局後連續出現3支安打,包括1支三壘安打,追平比數,林子偉在二三壘有人的情況下擊出二壘方向的內野安打,打回致勝分,紅襪終場就以4:3險勝海盜。

林子偉總計在熱身賽出賽7場,7打數擊出3支安打、3打點,打擊率升至4成29。