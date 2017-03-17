MLB》林子偉敲致勝安 熱身賽打擊率飆破4成（影音）
2017/03/17 12:10
〔記者張浩群／綜合報導〕效力紅襪的旅美小將林子偉今天在7局上替補鎮守二壘，8局下敲出致勝安打，幫助球隊以4：3擊敗海盜，林子偉春訓打擊手感火燙，打擊率高達4成29。
紅襪今由新同學賽揚強投塞爾（Chris Sale）先發，主投4局被敲7支安打失3分，球隊在8局前追到2：3落後。林子偉在7局上替補守二壘，下個半局首打席敲出內野滾地球刺殺。
紅襪在8局下展開反攻，2人出局後連續出現3支安打，包括1支三壘安打，追平比數，林子偉在二三壘有人的情況下擊出二壘方向的內野安打，打回致勝分，紅襪終場就以4：3險勝海盜。
林子偉總計在熱身賽出賽7場，7打數擊出3支安打、3打點，打擊率升至4成29。
相關新聞
- MLB》春訓無失分破功 李振昌砸鍋吞敗投
- MLB》費南德茲船難意外 警方公布調查報告
- 一級國際賽 棒協讓權中職
- MLB》上季先發亮眼 賽揚波瑟羅主投開幕戰
- MiLB》重返美職春訓 「不死鳥」郭泓志今首度登板（影音）
推薦新聞
-
經典賽Live》殷仔隊友先發無失分 多明尼加開轟領先2017/03/17 12:02
-
新任署長林德福正式上任 接招棒球組訓燙手山芋2017/03/17 11:25
-
NBA》魏少飆第34次大三元 雷霆奪4連勝2017/03/17 10:59
-
經典賽》專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國2017/03/17 10:44
-
NBA》魏少超扯助攻 美球迷：嘗試10次會失敗9次（影音）2017/03/17 08:49