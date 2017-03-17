NBA》尼克勝率不滿5成 甜瓜：本季是糟糕的一季
2017/03/17 13:25
〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場以110：121敗給籃網，安東尼（Carmelo Anthony）在37分鐘裡18投6中，得到17分、6籃板、5助攻、1抄截、1火鍋，但球隊還是沒能拿下勝利。尼克在5天之內連敗給籃網，確定本季勝率在5成以下。最近16季裡，尼克有13季勝率不到5成，只有2010-11年起連續3季超過5成，並挺進東部季後賽。
賽後安東尼（Carmelo Anthony）被問到，考量球隊現有的陣容，本季是不是最糟糕的球季之一，安東尼回答：「當然是，每季開始前，我們都希望全隊能表現得不錯，結果卻令人失望，因為我們看起來天賦過人。無論如何，我們就是無法打出外界期待的成績。」
安東尼表現全面，尼克仍不敵籃網。（美聯社）
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