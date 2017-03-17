棒球》棒協做假帳？ 林德福這樣說…

新任體育署長林德福今天上任。（記者卓佳萍攝）

〔體育中心／綜合報導〕林德福今天正式接任體育署長一職，再交接典禮上證實體育署、中職和棒協已達成共識，國際賽一級賽事組訓交給中華職棒，目標是組「最強國家隊。」對於外界質疑棒協帳目不清，新任體育署長林德福表示，大家對棒協有誤解，澄清所有費用都有會計師審核。

林德福說，棒協所有費用都有會計師認證，每一筆經費都符合國家法令，棒協也把比賽盈餘投入至基層棒球。

林德福也表示，棒協近年來在三級棒球賽事辦得有聲有色，旅外球員被釋出回國也是找棒協幫忙，棒協都安排他們到甲組打球，現在甲組球隊越來越多，其中也有不少球員經過訓練後，投入職棒。