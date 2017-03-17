NBA》勇士復活？柯瑞與K.湯普森合轟54分 率隊打趴魔術

柯瑞全場攻下25分、9助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場迎戰東部倒數第二的魔術，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森合力貢獻54分，且團隊命中率極佳，輕鬆以122：92大勝魔術，取得2連勝，暫時領先馬刺1.5場勝差，居聯盟龍頭。

自從杜蘭特受傷後，勇士大軍失去攻擊重心，近8戰僅拿3勝，期間還吞2連敗、3連敗，狀況較為低迷。不過此役似乎亟欲擺脫低潮，勇士上半場就送出19次助攻，尤其K.湯普森更狂飆27分，三分線上8投5中，一哥「萌神」柯瑞在首節右腳雖不慎小扭一下，所幸很快又重返戰場，繳出9分、7助攻，勇士以67：50遙遙領先魔術。

湯普森攻下全場最高的29分。（美聯社）

易籃後，魔術依舊拿勇士沒輒，只能眼睜睜看著勇士眾將在主場不斷開心慶祝進球，且勇士手感簡直燙得令人難以招架，三節打完就狂轟超過百分，其中第三節伊古達拉就算遭對手犯規，即便確定進球無效，他隨手一拋照樣進球，就能證明他們全隊手風有多順。魔術苦吞4連敗，不過仍領先東部爐主11場勝差，居東部倒數第二。

勇士此役進攻策略為不斷往禁區打，整場禁區得分高達68分，連帶使得投籃命中率逼近60％，揮別前兩役不到40％的低潮。K.湯普森全場20投12中，包括5顆三分球，攻下29分，柯瑞第三節攻下16分、全場25分進帳外帶9助攻，D.格林9分、11籃板與6助攻，帕丘利亞10分、10籃板，伊古達拉14分，I.克拉克12分。

勇士在杜蘭特受傷後，對東部球隊仍有辦法贏球，但遇上西部灰狼、馬刺卻都以輸球收場，此役結束後，他們週日先在主場碰上東部的公鹿，隨後又得前往客場「背靠背」遭遇來自西部的雷霆、小牛。