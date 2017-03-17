棒協願意讓出主導權 中職聯盟回應了

新任體育署長林德福（右三）今天上任。（記者卓佳萍攝）

〔記者倪婉君、羅志朋／台北報導〕新任體育署長林德福今正式上任，也表達未來重大國際賽事由中職主導的想法。對於林德福的重大發言，中職聯盟也正式表達立場，表示一級賽事至關重大，職棒應負起一切責任積極參與。

在林德福就任之前，他已和中職會長吳志揚當面溝通，而吳志揚也和四球團常務理事交換意見，並將四隊的初步共識轉達給體育署。

聯盟今也發出發明表示，一級賽事至關重大，職棒應負起一切的責任積極參與，包括選訓賽以及爭辦相關賽事在台舉行並辦好比賽，這都是聯盟不可推卸的責任。

中職往後負起組、訓、賽的重責後，也將研擬回饋機制，協盼基層棒球發展。此外，中職也謝謝林德福的協調，能在這麼短的時間就規畫出大方向，而聯盟也已敲定近期舉行常務理事會，討論相關議題。