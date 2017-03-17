林德福不只為棒球 還希望能助SBL重返高峰
2017/03/17 13:21
體育署長林德福（右一）。（體育署提供）
〔體育中心／綜合報導〕新任體育署長林德福今正式上任，他上周曾拋出要將台灣籃壇最高殿堂SBL朝職業化發展，無奈遭曾是CBA職籃的達欣、裕隆等老字號球團「打臉」，他們都表明不願跟進。
林德福這回上任，未提到職籃字眼，但他希望讓球迷進場越來越少的SBL，整體行銷策略能有所改變，再次成為大家喜愛的賽事。
當CBA中華職籃封館後，林德福時任體委會主委，便一手催生者SBL，他認為，台灣的籃球人口相當多，不只男生愛打，連女生也有很多人在打，即便多數人未來不會以籃球為主要職業，但一定會觀賞這項運動。
不過，SBL至今邁入第14季，整體球迷人數已不如當年剛成立來得多，且許多國內一級好手都選擇去中國CBA發展，林德福認為，原本7支球團數目，始終未曾減少，但這麼多年來，總是會有疲態出現，一定有能創新的地方。
林德福不只要為台灣棒球作出努力，他也將希望能幫助台灣籃球，使得SBL再創高峰，成為台灣許多年輕人的最愛。
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