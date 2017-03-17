NBA》趁客場之旅空檔 七六人送恩比德看洛城醫生
2017/03/17 15:17
〔體育中心／綜合報導〕七六人的22歲明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因左膝半月軟骨破損嚴重，前不久宣布本季提前報銷。據隨隊記者報導，前幾天球隊到洛杉磯客場2連戰時，恩比德與七六人隊醫順路拜訪當地以及聖地牙哥的專業醫師。七六人沒有公布恩比德歸隊的預計時間，他們要確保球員得到最妥善的治療，健康回到球場。
原本七六人不打算讓恩比德接受手術，但在聽從2名外科醫師建議後，有可能近期就送恩比德去開刀，接著讓他休養至少2個月，如果情況比想像嚴重，休養時間則拉長到6到8個月。
目前七六人戰績在全聯盟排倒數第5名，有可能在6月下旬的選秀會再得到一名潛力新秀，但球隊如何整合戰力，在未來打進東部季後賽，仍然是總管、教練團、球員們都得面對的課題。
本季恩比德出賽31場，平均上場25.4分鐘，能得到20.2分、7.8籃板、2.1助攻、2.5火鍋，本來是年度最佳新人王的熱門人選，但因為出賽數過少，幾乎沒有機會獲獎。
恩比德。（資料照，美聯社）
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