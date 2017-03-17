奧運》東京奧運棒壘球項目 開幕戰可望在福島舉辦
2017/03/17 14:54
〔體育中心／綜合報導〕國際奧會今天表示，2020年東京奧運的棒球、壘球項目，新增福島縣Azuma球場為比賽場地之一，主辦國日本也將爭取2項目的開幕戰在這座球場進行。另外一座球場是距離東京約40公里遠的橫濱球場，該球場為日職橫濱DeNA球團所有，在去年12月就正式成為棒壘球的主要場地。
東京奧組委主席森喜朗表示：「藉著主辦奧運的棒球與壘球比賽，福島將能夠讓全世界看到，災後10年復甦有什麼樣的成果。」
福島是2011年311大地震的受災區域，國際奧會於南韓平昌進行冬奧會議時，特別核可有31年歷史的福島縣Azuma球場作為東京奧運棒壘球場地，希望奧運能成為日本災後復甦的象徵。
福島縣Azuma球場。（取自網路）
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