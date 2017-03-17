NBA》第三節重現「林來瘋」美媒大讚林書豪
2017/03/17 14:46
〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今天繳出15分、8助攻，率領籃網本季2度擊敗尼克，也獲得單場最佳球員的殊榮，尤其是籃網第三節在他的引導下一舉超前，美媒表示，該節彷彿看見「林來瘋」再現。
籃網上半場只投進2記三分彈，並一度落後7分，但進入第三節，林書豪單節傳出5次助攻，活絡球隊攻勢，全隊該節也砍進5顆三分球，包括林書豪的2顆，順利超前，最後一舉擊敗尼克。
籃網隨隊記者普西歐（Anthony Puccio）表示，林書豪第3節重現「林來瘋」的身手，雖然他上半場命中率不佳，助攻也只有3次，但他第3節頻頻傳出漂亮助攻，帶領球隊打出士氣。
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