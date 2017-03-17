經典賽》台灣球迷痛罵的調度 多明尼加這樣做…（影音）

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭左打葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）去年不怕左投，台灣先前推出左投倪福德被敲安掉分，引起國內球迷不滿。然而，多明尼加今天出現類似的調度，結果卻成為獲勝關鍵之一，多少為台灣教練團的調度平反。

5局上，雙方維持0：0平手，委內瑞拉靠保送與安打，1出局攻占一三壘，此時登場的是勇士左打英西亞堤（Ender Inciarte），他跟葛瑞戈爾斯一樣，去年球季特別不怕左投手，打擊率高達0.319，比面對右投的0.281還要優秀。

多明尼加不管這項數據，照樣換下先發右投沃奎茲（Edinson Volquez），改由紅襪左投阿貝德（Fernando Abad）接手，結果讓英西亞堤擊出致命的雙殺打，成功擋住委內瑞拉先馳得點的機會，並於下半局延續氣勢先得分，最終以3：0贏球。

事實上，現階段還難以說明英西亞堤跟葛瑞戈爾斯是否剋左投，原因是他們的大聯盟生涯中，只有2016年對左投打得比較好。從生涯數據來分析，葛瑞戈爾斯對左投打擊率僅0.248，低於右投的0.264；英西亞堤對左投的0.273，同樣低於右投的0.299。

兩打者對左右投成績：

Inciarte Gregorius 0.319 2016vs左投打擊率 0.320 0.281 2016vs右投打擊率 0.258 0.273 生涯vs左投打擊率 0.248 0.299 生涯vs右投打擊率 0.264