NBA》籃網二度力退尼克 林書豪：想做更好的Leader

林書豪上場30分鐘，拿下15分8助攻，率隊擊敗尼克。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕重返「林來瘋」起點，籃網今作客尼克主場，林書豪繳出15分8助攻，本季第4度地鐵大戰，籃網順利收下對戰二連勝，林書豪說，這2場勝利已相當特別，總教練亞特金森也很滿意林書豪的狀態，以及他歸隊對球隊建立了巨大的信心。

籃網13日主場擊敗尼克，相隔4日主客交換再戰，第3節籃網組織反攻氣勢，三分球9投6中，包括林書豪9分領銜，逆轉後一路維持領先到比賽結束，也讓尼克成為籃網本季唯一擊敗2次的球隊。

一週內拿下2勝，林書豪認為，這是對全隊相當重要的肯定，「我喜歡和這群人一起打球，就算我不在場上，我和隊友間的溝通也是有意義的。對我來說，怎麼去幫助大家、即使輸球也能維繫隊友，在場上始終保持積極，這些都是我一貫的信念，也讓我更督促自己去成為一名更好的領導者、隊友和球員。」

走過腿傷回到場上指揮，亞特金森形容林書豪就像籃網的馬達，「傑瑞米（林書豪）給了我們巨大的信心，他和布魯克（羅培茲）帶動了團隊，錯過了攻勢也不因而喪氣。」雖然林書豪因為傷勢，大半球季無法發揮，亞特金森期盼林書豪來季有更好的表現，「他只是欠缺一個完善的準備和健康的球季，我希望球季完美畫下句點後，林書豪能在休賽期好好休息，明年有個好的開始。」

籃網單周擊敗尼克2次，賽後林書豪也於臉書張貼與隊友的合照。（取自林書豪臉書）