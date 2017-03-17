羽球》世大運、世錦賽選擇陷兩難 周天成跟著心走
2017/03/17 16:43
周天成（資料照，歐新社）
〔記者卓佳萍／台北報導〕羽球今年最高等級賽事之一的世錦賽與台北世大運撞期，距離世大運報名截止越來越近，台灣「一哥」周天成首次遇到兩難課題，他表示，他會跟著自己的心走，不會後悔。
台北世大運於8月19日開幕，羽球格拉斯哥世錦賽於21日開打，兩者完全強碰，台灣一姊、世界球后戴資穎日前已決定相挺台灣賽事，將參與世大運，把獎牌留在台灣。
周天成至今尚未做出決定，他透露，很多人跟他分析，他決定跟從自己的心，自己決定，想一想自己打球初衷、從小打球的目標是什麼。
因周天成月底開始又得飛出國參加印度超級系列賽，接著馬來西亞、新加坡，他透露，最快下週將做出抉擇。
周天成曾三度參加世大運，2011年深圳世大運獲混團銅牌，2013年喀山收下男單、混團銅牌，2015年光州世大運也是打下男單銅牌。
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