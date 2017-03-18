美、波爭F組第2勝 今日賽事預告與轉播

星光熠熠的F組今早由美國強碰波多黎各，兩隊8強賽中目前各持1勝的，美國先發投手群寫下17.1局無責失分的成績，外加22次的三振，今天由上一場出賽多明尼加4.2局無失分，表現出色的藍鳥投手史卓曼率先登板，是否會續寫美國隊紀錄？波多黎各方面則由大都會的魯戈先發，最終誰能勝出拿下2勝優勢？請鎖定自由體育。

SBL季後賽火熱，陷入淘汰邊緣的璞園，昨日靠著「新台灣人」戴維斯攻下雙十，暫時將戰局延長，面對取得3勝的達欣，璞園得挑戰4連勝奇蹟才能晉級冠軍戰。另一方面裕隆與台啤今天誰勝出便取得聽牌優勢，球迷敬請期待。

經典賽

10:00 美國 vs. 波多黎各（ELEVEN、公視3台）

中職熱身賽

17:05 統一 vs. 富邦（緯來精采）

17:05 中信 vs. 桃猿（緯來育樂）

日職熱身賽

12:00 羅德 vs. 巨人（FOX體育3台）

NBA

07:30 塞爾提克 vs. 籃網（緯來體育）

08:00 灰狼 vs. 熱火（FOX體育）

SBL

17:00 達欣 vs. 璞園（緯來體育、愛爾達育樂）

19:00 裕隆 vs. 台啤（緯來體育、愛爾達育樂）

UBA 決賽

女子組

13:00 文化大學 vs. 佛光大學（FOX體育2台）

14:45 北市大學 vs. 台灣師大（FOX體育2台、FOX體育3台）

男子組

16:30 健行科大 vs. 輔仁大學（FOX體育2台、FOX體育3台）

18:15 台灣師大 vs. 台中科大（FOX體育2台、FOX體育3台）