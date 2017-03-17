MLB》打破它！殷仔教頭用肉身激勵球員（影音）
2017/03/17 17:25
〔記者陳人齊／綜合報導〕大聯盟現在正在進行春訓，許多教練會出「怪招」來激勵自家球員，馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）也不例外，今天就用「肉身」來向球員宣誓球隊今年的目標。
馬丁利今天在休息室內進行「水泥塊挑戰」，規則是躺著將一塊水泥放在胸前，再透過一名激勵人心的演講者把水泥打破，藉此表達企圖心，最後馬丁利順利完成挑戰，獲球員鼓掌叫好。
不過根據歷史紀錄，這個方式似乎不是最好的選擇，因為在2015年時任勇士隊的教頭剛薩雷茲（Fredi Gonzalez）也做過相同的挑戰，但他卻在2016年時因球隊戰績不佳遭開除。
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