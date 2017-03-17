NBA》搶狀元怕輸人！這隊竟把球隊一哥冰起來

布雷德索是太陽一哥，剩餘賽事卻只能坐壁上觀。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕隨著賽季即將結束，已無力追求季後賽的球隊紛紛轉向競爭季後的選秀順位，湖人日前開出聯盟第一槍，宣布將莫茲戈夫（Timofey Mozgov）與丹恩（Luol Deng）2名先發大將降為替補後，這場「坦克大戰」即展開，太陽隊最近也用相同方式跟進，與湖人競爭選秀狀元的意味相當濃厚。

太陽最近宣布讓球隊一哥布雷德索（Eric Bledsoe）提前關機，他本季場均攻下21.1分，還能送出6.3次助攻，2項數據都高居球隊第一，因此太陽此舉被視為爭取狀元籤的佈局。

儘管球隊宣稱布雷德索本季一直受到膝蓋傷勢所苦，此舉是為了延長他的職業生涯，但消息出爐後布雷德索在個人推特上貼出一張耐人尋味的表情，似乎在向球團進行無聲的抗議。

太陽總教練華森（Earl Watson）也對管理階層的政策倍感無奈，他表示，「這雖然給年輕球員很好的機會，但對我們教練來說卻相當危險，這不是大學籃球讓我們擁有7-10年的執教機會，以現在即將到來的情況來看，我們欠這些球員一個寫下豐功偉業的機會。」

除了布雷德索外，太陽上個月也宣布將錢德勒（Tyson Chandler）、奈特（Brandon Knight）2名老將提前關機，目前球隊戰績22勝46敗，在「坦克大賽」中還落後給湖人的20勝48敗，以及籃網的13勝54敗。