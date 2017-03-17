MLB》藍鳥慣老闆底薪續約 惹惱王牌經紀人波拉斯

藍鳥投手桑契斯。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕新生代強投桑契斯（Aaron Sanchez）去年拿下15勝2敗，不過他的好表現沒能為他掙得更多薪水，藍鳥以保障薪資53.5萬美元（約新台幣1620萬）續約，這也讓知名經紀人波拉斯（Scott Boras）氣炸了，怒轟藍鳥食古不化，並痛批這份約根本是「任何球隊都能開出的血汗價碼」。

24歲桑契斯去年年薪51.78萬美元，30場先發、192局是生涯最多，也是第一個完整大聯盟球季，繳出15勝2敗、防禦率3的亮眼表現，藍鳥原有意提供更高的價碼，被桑契斯和波拉斯拒絕。由於桑契斯不具薪資仲裁的資格，藍鳥決定行使他們的權利，以保障薪資續約桑契斯。

對於球團只願給他最低薪資，桑契斯僅說，「這是球團的政策，只是和我們所求不同，這屬於商業的部分，但關於我的工作，我只想在這裡越投越好，幫助球隊打出更好的成績，這點不會因此改變。」

為桑契斯談約的波拉斯可不這麼想，「他們開給他的約完全不符合他該有的身價，有些球隊團隊薪資水平不高，或許還能理解，但藍鳥卻維持相同的水準，不僅相較於其他球團，政策食古不化，不接受他們的條件，還得被用最低薪資水準對待。這在職業棒球來說是最苛刻的對待，任何球隊都能給球員這樣的薪水，這也是為什麼很少有球隊有這樣的政策。」

藍鳥總管亞特金斯（Ross Atkins）不認為這是對桑契斯的懲罰，「這都是你的選擇，你只是不願接受我們開的價碼而已。」