NBA》沒你的事 林書豪隊友糗遭教練晃點（影音）
2017/03/17 19:24
〔體育中心／綜合報導〕籃網替補前鋒艾西（Quincy Acy）本季平均每場比賽上場12.5分鐘，雖然不是「溫板凳」成員，但絕非先發名單。今天對尼克的比賽中，艾西以為教練亞特金森要派自己上場，沒想到只是教練口渴，讓急著起身的他臉上寫滿尷尬。
比賽途中亞特金森突然走回休息區，艾西誤以為教練有意要換人，立刻從座位上跳起來準備進入比賽，不過亞特金森只是和一旁的工作人員要水，讓艾西頓時錯愕愣在一邊，整個過程全被ESPN捕捉。
艾西今天上場近24分鐘，挹注9分5籃板。
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